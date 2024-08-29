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«Урал» объявил о переходе воспитанника «Зенита»

«Урал» объявил о переходе воспитанника «Зенита»
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Защитник Матвей Бардачёв пополнил состав екатеринбургского «Урала». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

Отмечается, что воспитанник «Зенита» выбрал 70-й игровой номер.

«Матвей Бардачёв родился в Краснодаре 24 марта 2006 года. Заниматься футболом он начал в шесть лет в Академии футбола Краснодарского края. В 15 лет Матвей перешёл в Академию «Зенита», где вскоре начал выступать за юношеские команды, а затем и молодёжную команду «Зенита». Летом 2023 года защитник стал чемпионом Юношеской футбольной лиги-1 в составе команды своего года рождения. В январе 2024 года Матвей дебютировал за основной состав «Зенита» в товарищеской игре с «Динамо» из Самарканда. В нынешнем сезоне Бардачёв регулярно играл за «Зенит-2» во Второй лиге и попадал в заявку на матчи главной команды в РПЛ и Кубке России.

Рады видеть Матвея в нашей команде! Желаем обходиться без травм и регулярной игровой практики», — написано в заявлении клуба.

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