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Защитник «Крыльев Советов» Гальдамес: я рад, что Нгамалё принял мои извинения

Защитник «Крыльев Советов» Гальдамес: я рад, что Нгамалё принял мои извинения
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Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес заявил, что рад, что нападающий «Динамо» Муми Нгамалё принял его извинения. Гальдамес подарил вино в качестве извинений за столкновение в матче 5-го тура чемпионата России, когда Нгамалё получил травму и не смог продолжить игру.

«Мне хотелось сделать Нгамалё какой-то подарок, чтобы таким образом принести извинения за несчастный случай в нашем прошлом матче. Я рад, что Муми принял мои извинения. Он понимает, что это был просто игровой эпизод. Такое бывает в футболе. Он сказал мне, что на восстановление после травмы ему понадобится всего две или три недели. К счастью, это гораздо меньше, чем мы думали», — сказал Гальдамес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Вчера, 28 августа, «Динамо» разгромило самарские «Крылья Советов» в матче Фонбет Кубка России со счётом 5:1. В составе «Динамо» отличились Денис Боков, Виктор Окишор (дважды), Ярослав Гладышев и Денис Макаров. За «Крылья Советов» забил Фернандо Костанца (с пенальти).

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