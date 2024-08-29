Пивоваров: если бы эпизоды трактовались одинаково, в «Динамо» бы не задавали вопросов ЭСК

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался об обращениях в экспертно-судейскую комиссию РФС.

«Мы обратились в ЭСК по эпизоду в матче с «Краснодаром», потому что видим на повторе явный фол на Лаксальте. Как нам понять, достаточный это считается контакт или нет? Допустим, в матче «Спартак» — «Динамо» Махачкала назначен пенальти в ситуации, которая вполне сравнима с нашей. Но решения вынесены разные. Если бы эпизоды трактовались одинаково, например, в сторону допустимости борьбы, мы бы ожидали такое решение судьи — и не задавали вопросов.

Мы задаём вопрос ЭСК, потому что хотим понять — какие судейские решения и оценки ждут нас в будущем. Результат сыгранного матча уже не поменяется, счёт останется прежним. Но мы хотим понять — как в будущих матчах играть нашим футболистам. Что допустимо с точки зрения судей, а что нет. В этом единственная причина обращения в ЭСК», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.