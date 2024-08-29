Виталий Дьяков: когда Гамула умер, посмотрел нашу переписку. Я был в шоке

Российский экс-футболист Виталий Дьяков высказался о смерти известного отечественного тренера Игоря Гамулы.

«Я был в шоке. Когда он умер, я посмотрел нашу переписку. Буквально за несколько дней до этого мы общались и переписывались, обсуждали какой-то футбол. Вообще ничего не предвещало беды. Я был очень шокирован тем, что его не стало. Это ужасно», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в «Таврии», в составе которой завершил карьеру футболиста. Впоследствии специалист возглавлял новороссийский «Черноморец», латвийские команды «Даугава» и «Динабург», затем вернулся на Украину, где работал в «Закарпатье». В 2011 году Игорь оказался в «Ростове», где в дальнейшем тренировал молодёжную команду, а в 2014 году был наставником основы. В 2017-м покинул клуб, но затем провёл там ещё два года на должности селекционера. Позже он начал медийную карьеру и вёлканал на YouTube. В декабре 2021 года Гамула ушёл из жизни.

Полностью интервью с Виталием Дьяковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время