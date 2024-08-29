Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рапид Вена — Брага. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Тюмени» Меньщиков рассказал, что вратарь Крицюк тренируется с командой

Тренер «Тюмени» Меньщиков рассказал, что вратарь Крицюк тренируется с командой
Комментарии

Главный тренер «Тюмени» Игорь Меньщиков рассказал, что российский голкипер Станислав Крицюк тренируется в клубе.

«Про Крицюка — правда. Он тренируется с нами. Как понимаю, многие клубы боялись сотрудничать с ним из-за его травмы. Он ведь на самом деле долго не играл», — приводит слова Меньщикова Metaratings.

Предыдущим клубом 33-летнего Станислава Крицюка был португальский «Жил Висенте». Ранее он также выступал в Португалии за «Риу Аве», «Брагу» и «Белененсеш». В России голкипер успел поиграть за «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит», с которым стал чемпионом страны. В активе Крицюка также есть два матча за национальную команду России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 400 тыс.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android