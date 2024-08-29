Анчелотти в шутку заявил, что ждёт 30 голов от Вальверде в сезоне-2024/2025

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в шутливой форме ответил на вопрос, сколько голов должен забить футболист «сливочных» Федерико Вальверде.

— Феде забил уже два мяча. Сколько ждёте в сумме?

— Я попросил у него 30 (смеётся)! Это шутка, не подумайте. Феде продолжает прогрессировать и становится всё более влиятельным игроком с каждым днём. Он теперь не просто нападающий, он ещё и лидер в раздевалке, — приводит слова Анчелотти известное испанское онлайн-издание AS.

Напомним, сегодня, 29 августа, состоится матч 3-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Лас-Пальмасом». Игра пройдёт на стадионе «Гран Канария». В качестве главного арбитра встречи выступит Хорхе Буэно Матео. Начало матча — в 22:30 по московскому времени. «Реал» после первых двух туров набрал четыре очка, «Лас-Пальмас» — одно.