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Ненахов: это миф, что легионеры сильнее российских футболистов

Ненахов: это миф, что легионеры сильнее российских футболистов
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов ответил на вопрос о том, как железнодорожникам удаётся показывать достойные результаты в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, выпуская в основном составе порядка десяти россиян. Футболист отметил, что миф о большой разнице в классе между легионерами и российскими игроками слишком преувеличен.

«Как удаётся лидировать в РПЛ с десятью россиянами в составе? Это миф, что легионеры сильнее российских ребят. Наша молодежь это наглядно демонстрирует. Просто нужно больше работать. Мы как минимум ничем не хуже.

Батракова с кем только не сравнивали: с Глушенковым, Миранчуком, Лоськовым. Надо оставить парня в покое и не стоит ни с кем его сравнивать. Он делает свою историю. Он большой молодец", — приводит слова Ненахова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после шести стартовых туров чемпионата в сезоне-2024/2025.

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