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Стало известно, где будут транслироваться товарищеские матчи сборной России в сентябре

Товарищеские матчи сборной России на сентябрьском сборе будет транслировать телеканал «Матч ТВ». Об этом сообщил телеграм-канал «Матч ТВ».

Национальная команда России 5 и 7 сентября проведёт два выездных товарищеских матча: с Вьетнамом и Таиландом. Игры пройдут в Ханое (Вьетнам).

Расширенный состав сборной России:

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Андрей Лунёв («Динамо» Москва), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Зенит»), Илья Лантратов («Локомотив»).

Защитники: Вячеслав Караваев, Юрий Горшков (оба — «Зенит»), Илья Вахания, Андрей Лангович, Максим Осипенко (все – «Ростов»,), Игорь Дивеев, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Евгений Морозов, Александр Сильянов (оба – «Локомотив»), Руслан Литвинов, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»).

Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»,), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов, Алексей Батраков, Илья Самошников, Сергей Пиняев (все – «Локомотив»), Далер Кузяев («Гавр»), Данил Пруцев, Антон Зиньковский (оба – «Спартак»), Никита Кривцов, Данила Козлов (оба – «Краснодар»), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Сергей Бабкин («Крылья Советов»), Иван Обляков (ЦСКА), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Лечи Садулаев («Ахмат»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Дмитрий Воробьёв («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Герман Онугха («Вайле»).

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча: с Сербией (4:0) и Беларусью (4:0).