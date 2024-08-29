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Погребняк: даже у великого Сэра Алекса Фергюсона нет Суперкубка УЕФА, а у «Зенита» есть

Погребняк: даже у великого Сэра Алекса Фергюсона нет Суперкубка УЕФА, а у «Зенита» есть
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Бывший российский нападающий Павел Погребняк высказался о победе «Зенита» в Суперкубке УЕФА в 2008 году, которая произошла ровно 16 лет назад (29 августа 2008-го). Напомним, сине-бело-голубые на правах победителя Кубка УЕФА встретились с победителем Лиги чемпионов — «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась победой «Зенита» со счётом 2:1. Это единственный российский клуб, кому покорился Суперкубок УЕФА.

«В памяти с того дня у меня всё: и голевой пас Денисову, и дриблинг Данни с голом, и празднование Тимощука с Радимовым. Всё это не забывается. Хорошо, что мы вписали своё имя в историю «Зенита» и российского футбола. Несомненно это из самых памятных матчей в карьере. Даже у великого Сэра Алекса Фергюсона нет Суперкубка УЕФА, а у нас есть», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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