Киран Триппьер объявил о завершении карьеры в сборной Англии

Защитник Киран Триппьер сообщил, что принял решение завершить карьеру в сборной Англии.

«Будучи молодым парнем из Бери, я никогда не думал, что буду выступать за свою страну, не говоря уже о том, что проведу 54 матча. Для меня было одной из самых больших наград в жизни представлять свою страну на четырёх крупных турнирах

Я хочу сказать большое спасибо Гарету и всему персоналу, который работал со сборной Англии, за доверие, которое они оказывали мне на протяжении многих лет. Спасибо всем моим товарищам по команде — у нас было несколько особенных моментов, когда мы вышли в два финала Евро и полуфинал чемпионата мира, и я уверен, что в будущем эта группа игроков выиграет крупный турнир.Я хочу пожелать Ли, тренерскому штабу и команде всего наилучшего в будущем.

И, наконец, большое спасибо всем болельщикам сборной Англии за вашу невероятную поддержку, вы путешествуете по всему миру, чтобы поддержать нас и не дать упасть духом в трудные моменты», — написал Триппьер в социальной сети.