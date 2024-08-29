Дьяков: когда сказал, что могу прожить на 300 тысяч в месяц, друзья ответили: «Ты охренел»

Российский экс-футболист Виталий Дьяков рассказал, сколько денег ему нужно для комфортной жизни в месяц.

«Помню, в одном интервью я сказал, что могу прожить на 300 тысяч. После этого даже многие мои знакомые сказали: «Блин, да ты охренел». Я даже тогда соврал. Не особо слежу за этим. В какой-то месяц я могу прожить на 150 тысяч, потому что у меня обслуга дома, машины, ребёнок в садике.

Я ни разу не садился и не считал, но это явно не 50 тысяч. Если сильно ужиматься и экономить, я точно не смогу прожить ни на 50, ни на 100 тысяч. Но в 17 лет в «Локомотиве» у меня была зарплата 8 тысяч рублей в месяц, и я на неё жил. Родители помогали, за что им большое спасибо. В разные моменты жизни я исходил из того, что у меня есть. Возможно, остальные преуменьшают. Но я не хочу никого осуждать», – сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Виталием Дьяковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время