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Кевин Ленини ответил на вопрос о своём будущем в «Краснодаре»

Кевин Ленини ответил на вопрос о своём будущем в «Краснодаре»
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Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Могу сказать, что сейчас у меня есть контракт и я счастлив помогать команде. И я продолжу этим заниматься», — сказал Ленини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Кевин Ленини провёл шесть матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

Вчера, 28 августа, «Краснодар» на выезде обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник «Краснодара» Данила Козлов. Он отличился на 36-й минуте.

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