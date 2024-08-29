Кевин Ленини ответил на вопрос о своём будущем в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини ответил на вопрос о своём будущем в клубе.

«Могу сказать, что сейчас у меня есть контракт и я счастлив помогать команде. И я продолжу этим заниматься», — сказал Ленини в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Кевин Ленини провёл шесть матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

Вчера, 28 августа, «Краснодар» на выезде обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник «Краснодара» Данила Козлов. Он отличился на 36-й минуте.