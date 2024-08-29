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Лусиано Гонду: знал, что «Зенит» — гранд российского футбола, мои ожидания подтвердились

Лусиано Гонду: знал, что «Зенит» — гранд российского футбола, мои ожидания подтвердились
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Аргентинский нападающий Лусиано Гонду прокомментировал переход в санкт-петербургский «Зенит».

«Большое спасибо за приветствие и тёплый приём! В филармонии, где объявили о моём переходе и все эти дни я чувствую тепло и заботу, приязнь, с которой клуб меня встречает. Я знал, что «Зенит» — это гранд российского клуба. Все мои ожидания подтвердились. Я увидел потрясающий с потрясающей инфраструктурой.

Что касается готовности, я готов играть играть в ближайшем матче. Надеюсь, все последние формальности будут улажены. В субботу рассчитываю помочь команде чем смогу», — передает слова Лусиано корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова с презентации в магазине «Зенита».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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