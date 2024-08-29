Лусиано Гонду назвал трогательной идею «Зенита» представить его в филармонии

Нападающий «Зенит» Лусиано Гонду назвал трогательной идею санкт-петербургского клуба представить его в филармонии.

«Мне очень понравилась идея с моей презентацией. Не знаю, как она родилась, но было невероятно приятно и мне, и всем близким, приехавшим со мной сюда, быть частью такого важного процесса, ещё и оказаться в таком знаковом и культовом месте для Петербурге.

Если честно, никогда не был связан с музыкой, не умею играть ни на каком музыкальном инструменте. Скрипку впервые держал в руках. Но это была очень трогательная деталь большого мероприятия для меня и моих близких. Презентация прошла на очень высоком уровне», — передаёт слова Лусиано корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова с презентации в магазине «Зенита».