Лусиано ответил на вопрос, советовался ли с Мамманой перед трансфером в «Зенит»

Аргентинский новичок «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, советовался ли с экс-защитником сине-бело-голубых Эмануэлем Мамманой перед переходом в российский клуб.

— Советовался ли с Мамманой перед переходом в «Зенит»?

— Нет. С аргентинцами, которые прежде выступали за «Зенит», возможности пообщаться не было. Но у меня знакомый аргентинец, который выступает в чемпионате России. Общался с Матиасом Пересом из «Оренбурга». Мы созвонились, и он рассказал, насколько «Зенит» большой клуб, насколько в российском футболе все это понимают. Было приятно это услышать. Приехал и сам увидел всё своими глазами», — передаёт слова Лусиано корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова с презентации в магазине «Зенита».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.