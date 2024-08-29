Лусиано объяснил выбор игрового номера в «Зените»

Аргентинский нападающий Лусиано Гонду объяснил выбор игрового номера в санкт-петербургском «Зените».

«В прошлой команде у меня был 32-й номер. Дела с ним шли очень хорошо. Поскольку в «Зените» этот номер был свободен, я не задумываясь решил продолжить играть под этим номером, чтобы продолжить хорошую серию», — передаёт слова Лусиано корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова с презентации в магазине «Зенита».

В текущем сезоне 23-летний Лусиано Гонду провёл за «Аргентинос Хуниорс» 21 матч, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста, по оценке интернет-портала Transfermarkt, составляет € 10 млн.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков за шесть матчей. На первой строчке располагается московский «Локомотив», который заработал 15 очков.