Дьяков: Божович говорил: «Не хочу никого видеть в отеле, можете выпить пару бокалов пива»

Бывший российский футболист Виталий Дьяков поделился воспоминаниями о работе под руководством тренера Миодрага Божовича. Дьяков отметил, что специалист уделял немало внимая тимбилдингу, а также давал игрокам выходной прямо посреди учебно-тренировочных сборов.

«Божович проводил на сборах тимбилдинги. Ещё обычно на сборах у всех двухразовые тренировки, а у Божовича их практически не было. Он давал выходной среди сбора и говорил: «Ребята, сегодня не хочу никого видеть в отеле. С утра уезжайте в город — погуляйте, сходите в ресторан, можете выпить пару бокалов пива». Для российских футболистов это было необычно», — сказал Виталий Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Виталием Дьяковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время