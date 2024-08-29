Лусиано: до перехода в «Зенит» слышал много крутого про Барриоса и Кассьерру

Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, о ком из игроков санкт-петербургского клуба знал до перехода.

— О ком из игроков «Зенита» слышали до перехода?

— В первую очередь должен сказать, что «Зенит» — команда, которая обладает невероятным подбором игроков, профессионалов высочайшего уровня. Я слышал много крутого про Барриоса, Кассьерру. Здорово, что эти ребята в команде, потому что с ними гораздо проще будет проходить адаптация в плане испанского языка. Против кого-то из ярких бразильцев даже доводилось выступать в юношеском возрасте, — передаёт слова Лусиано корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова с презентации в магазине «Зенита».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.