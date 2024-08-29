Дьяков: у Байдачного бутылки летали по раздевалке, творилось страшное

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился воспоминаниями об игре в южном клубе под руководством тренера Анатолия Байдачного.

— Бутылки у Байдачного летали по раздевалке?

— Бутылки летали в прямом смысле слова. Они действительно там летали. Помню, в последнем туре мы сыграли вничью в Томске. Из-за этого нам не хватило очков, и мы попали в стыки. Слава богу, что в итоге обыграли «Шинник» и остались. Но в томской раздевалке творилось страшное. Бутылки реально летали.

— Раздевалка пострадала?

— Слава богу, что футболисты не пострадали. Могло и так случиться, потому что Николаич был крайне раздосадован, — сказал Виталий Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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