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Сборная Франции объявила состав на матчи Лиги наций

Сборная Франции объявила состав на матчи Лиги наций
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Стал известен состав национальной команды Франции на сентябрьские матчи Лиги наций. Об этом сообщила пресс-служба сборной Франции в социальных сетях.

Состав сборной Франции:

Вратари: Мик Меньян, Брайс Самба, Альфонс Ареола.

Защитники: Вильям Салиба, Ибраима Конате, Деотшанкюль Юпамекано, Жюль Кунде, Тео Эрнандес, Ферлан Менди, Уэсли Фофана, Джонатан Клаусс.

Полузащитники: Юссуф Фофана, Н'Голо Канте, Орельен Тчуамени, Уоррен Заир-Эмери, Ману Коне.

Нападающие: Рандаль Коло Муани, Маркус Тюрам, Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Усман Дембеле, Брэдли Баркола, Антуан Гризманн.

Сборная Франции сыграет с национальными командами Италии (6 сентября) и Бельгии (9 сентября). На чемпионате Европы французы уступили Испании (1:2) в матче 1/2 финала.

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