«Реал» хотел бы, чтобы Мбаппе пропустил матчи сборной Франции в сентябре — RMC Sport

Мадридский «Реал» хотел бы, чтобы нападающий команды Килиан Мбаппе пропустил сентябрьский сбор национальной команды Франции и смог отдохнуть. Об этом сообщает RMC Sport.

Мбаппе выступал в составе «Пари Сен-Жермен» с 2018 года. 3 июня 2024 года Килиан официально стал футболистом мадридского «Реала». 16 июля состоялась его презентация в качестве игрока «Королевского клуба». Ранее в СМИ появлялась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

В первых двух турах Ла Лиги сезона-2024/2025 французский форвард не отметился результативными действиями. Сегодня, 29 августа, «Реал» сыграет с «Лас-Пальмасом» в матче 3-го тура чемпионата Испании.