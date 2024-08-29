Новичок «Зенита» Лусиано рассказал, какими личными качествами может гордиться

Новичок санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, какими личными качествами и достижения может гордиться к своему возрасту. Он выделил в своём наборе качеств скромность, работоспособность и усилия.

— Какими тремя достижениями к своим годам можете гордиться?

— Мои достижения нематериальны. Я назову усилия, скромность и работоспособность, которые вели меня на протяжении всей карьеры и давали возможность познакомиться с тем или иным опытом. Давали мне шанс проявить себя на самых разных турнирах. Рассчитываю, что буду продолжать во главе угла ставить эти главные для меня вещи, чтобы дальше работать и помогать моему клубу, — передаёт слова Лусиано Гонду корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова с презентации в магазине «Зенита».