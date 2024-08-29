Лусиано: моя цель — делать всё возможное, чтобы «Зенит» побеждал

Аргентинский нападающий Лусиано Гонду назвал, каких целей хочет достичь в санкт-петербургском «Зените»,

«Что касается личных целей, они не отличаются от командных — делать всё возможное, чтобы «Зенит» побеждал. Пусть это будут забитые мячи или голевые передачи, помочь в обороне. Я буду стараться отрабатывать на максимум там, где меня поставит главный тренер, чтобы приносить пользу и в конечном счёте в столь важный сезон со всем городом отпраздновать победу», — передаёт слова Лусиано корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова с презентации в магазине «Зенита».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков за шесть матчей. На первой строчке располагается московский «Локомотив», который заработал 15 очков.