Новичок «Зенита» Лусиано: Месси — пример для подражания и вдохновения для всей Аргентины

Новичок санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду назвал своего любимого аргентинского футболиста — это Лионель Месси. Также он признался, что следит за нападающим «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингом Холандом.

— Вы по цвету волос похожи на Клаудио Каниджу. Назовёте своих любимых аргентинских форвардов?

— Как и у любого аргентинца, пример для подражания и вдохновения для всей нации — это Лионель Месси. Если гвоорить по позици, мне нравится следить за Эрлингом Холандом. Стараюсь смотреть и что-то брать для себя», — передаёт слова Лусиано корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова с презентации в магазине «Зенита».

Напомним, клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании Лусиано Гонду в филармонии. «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.