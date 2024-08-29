Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рапид Вена — Брага. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Зенита» Лусиано: Месси — пример для подражания и вдохновения для всей Аргентины

Новичок «Зенита» Лусиано: Месси — пример для подражания и вдохновения для всей Аргентины
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок санкт-петербургского «Зенита» Лусиано Гонду назвал своего любимого аргентинского футболиста — это Лионель Месси. Также он признался, что следит за нападающим «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингом Холандом.

— Вы по цвету волос похожи на Клаудио Каниджу. Назовёте своих любимых аргентинских форвардов?
— Как и у любого аргентинца, пример для подражания и вдохновения для всей нации — это Лионель Месси. Если гвоорить по позици, мне нравится следить за Эрлингом Холандом. Стараюсь смотреть и что-то брать для себя», — передаёт слова Лусиано корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова с презентации в магазине «Зенита».

Напомним, клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании Лусиано Гонду в филармонии. «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Материалы по теме
Лусиано Гонду назвал трогательной идею «Зенита» представить его в филармонии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android