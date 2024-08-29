Слуцкий сравнил уровень РПЛ с Китайской суперлигой

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий сравнил уровень Российской Премьер-Лиги с Китайской суперлигой.

«Уровень легионеров точно не ниже, чем в чемпионате России. Понятно, что есть иностранцы за огромные суммы и контракты. Думаю, легионеры из чемпионата Китая могли бы быть игроками стартового состава в большом количестве клубов РПЛ. Приведу простой пример, чтобы вы понимали, — жесточайший лимит на легионеров, пять человек. У нас есть иностранцы в команде, скажу, где они играли до этого, и вы поймёте уровень легионеров. Жоау Тейшейра — выступал в «Брайтоне», «Ливерпуле», «Фейеноорде», Уилсон Манафа много лет был игроком стартового состава «Порту», в том числе и в Лиге чемпионов, Андре Луис — экс-футболист и капитан «Морейренсе», средней команды из чемпионата Португалии, Ибраим Амаду — у человека больше 200 матчей во французской лиге», — приводит слова Слуцкого «Спорт-экспресс».

Напомним, 27 декабря 2023 года китайский клуб «Шанхай Шэньхуа» объявил о назначении 52-летнего Слуцкого на должность главного тренера команды. Официально российский специалист возглавил клуб 1 января 2024 года. 25 февраля 2024 года в первом официальном матче под руководством Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» выиграл Суперкубок Китая, со счётом 1:0 одолев действующего чемпиона «Шанхай Порт». После этого «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого выдал лучший старт чемпионата в своей истории, победив в пяти турах подряд. В марте 2024 года Слуцкий стал лучшим тренером месяца.