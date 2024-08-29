Виталий Дьяков назвал двух лучших президентов клубов в своей карьере

Российский экс-футболист Виталий Дьяков высказался о лучших президентах футбольных клубов в своей карьере. Он выделил Николая Наумова (экс-президента московского «Локомотива») и Юрия Белоуса (бывшего вице-президента железнодорожников и экс-гендиректора «Ростова»).

«Она пришла после Николая Алексеевича Наумова. О Николае Алексеевиче у меня только суперские воспоминания. Это один из лучших президентов, с которыми я когда-либо работал. Юрий Викторович Белоус и Николай Алексеевич Наумов — для меня два самых топовых президента», — сказал Виталий Дьяков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Полностью интервью с Виталием Дьяковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время