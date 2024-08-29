Марцел Личка: алкоголь, компьютерные игры и соцсети — наркотик

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о влиянии компьютерных игр и социальных сетей на футболистов.

«Я всегда против алкоголя — это наркотик. Компьютерные игры и социальные сети — тоже наркотик. Если ты тратишь на них час-полтора — это ещё допустимо. К сожалению, так бывает, что футболист в тренажёрном зале крутит велосипед и сидит в телефоне в социальных сетях — его сразу с тренировки можно убрать. Этот человек не приехал на тренировку, у него голова в другом месте», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, Личка возглавил «Динамо» летом прошлого года. Ранее чешский специалист трудился во главе «Оренбурга». «Динамо» минувшую кампанию завершило на третьем месте в турнирной таблице, до последнего тура ведя борьбу за чемпионский титул. В нынешнем сезоне бело-голубые после шести туров располагаются на четвёртом месте, набрав 12 очков.