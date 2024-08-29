Дьяков: «Ростов» оставил незамеченным 10-летний юбилей нашей победы в Кубке России

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков высказался о годовщине победы южного клуба в Кубке России.

— Что для вас значит победа в Кубке России?

— Очень многое значит, потому что единственный трофей в карьере. Крутые воспоминания. В этом году исполнилось 10 лет нашей победе в Кубке России. Мне кажется, было бы правильным собрать тех игроков, которые были на тот момент в команде. Можно было провести какой-то ретро-матч. 10 лет — круглая дата, которую стоило отметить. К сожалению, всё это осталось незамеченным. Хотя у «Ростова» всего один трофей в истории. Всё равно о «Ростове» и о той кубковой победе у меня только крутые эмоции и воспоминания. Время в «Ростове» было для меня лучшим в карьере, — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.