Сборная Англии опубликовала состав на матчи Лиги наций

Стал известен состав сборной Англии на сентябрьские матчи Лиги наций УЕФА. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Состав сборной Англии:

Вратари: Дин Хендерсон, Джордан Пикфорд, Ник Поуп.

Защитники: Трент Александр-Арнольд, Леви Колвилл, Марк Гехи, Эзри Конса, Валентино Ливраменто, Рико Льюис, Гарри Магуайр, Джон Стоунз.

Полузащитники: Фил Фоден, Конор Галлахер, Анхель Гомес, Кобби Майну, Коул Палмер, Деклан Райс, Морган Гиббс-Уайт.

Нападающие: Джаррод Боуэн, Эберече Эзе, Энтони Гордон, Джек Грилиш, Гарри Кейн, Нони Мадуэке, Букайо Сака, Олли Уоткинс.

Ранее сборную Англии в качестве временного главного тренера возглавил Ли Карсли. В сентябрьских матчах Лиги наций англичане сыграют с Ирландией (7 сентября) и Финляндией (10 сентября).