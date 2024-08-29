Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рапид Вена — Брага. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Англии опубликовала состав на матчи Лиги наций

Сборная Англии опубликовала состав на матчи Лиги наций
Комментарии

Стал известен состав сборной Англии на сентябрьские матчи Лиги наций УЕФА. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

Состав сборной Англии:

Вратари: Дин Хендерсон, Джордан Пикфорд, Ник Поуп.

Защитники: Трент Александр-Арнольд, Леви Колвилл, Марк Гехи, Эзри Конса, Валентино Ливраменто, Рико Льюис, Гарри Магуайр, Джон Стоунз.

Полузащитники: Фил Фоден, Конор Галлахер, Анхель Гомес, Кобби Майну, Коул Палмер, Деклан Райс, Морган Гиббс-Уайт.

Нападающие: Джаррод Боуэн, Эберече Эзе, Энтони Гордон, Джек Грилиш, Гарри Кейн, Нони Мадуэке, Букайо Сака, Олли Уоткинс.

Ранее сборную Англии в качестве временного главного тренера возглавил Ли Карсли. В сентябрьских матчах Лиги наций англичане сыграют с Ирландией (7 сентября) и Финляндией (10 сентября).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android