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«Ливерпуль» объявил о трансфере Кьезы из «Ювентуса»

Нападающий Федерико Кьеза перешёл из итальянского «Ювентуса» в английский «Ливерпуль». Об этом сообщил официальный сайт «Ливерпуля».

Отмечается, что стороны подписали долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось, что соглашение достигнуто за € 13 млн первоначального взноса и дополнительные надбавки. Ранее сообщалось, что зарплата нападающего в «Ливерпуле» по четырёхлетнему контракту составит € 5 млн в год.

В текущем сезоне итальянской Серии А 26-летний Федерико Кьеза не провёл ни одного матча. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость итальянского футболиста составляет € 35 млн.

На чемпионате Европы 2024 года Кьеза принял участие в четырёх матчах сборной Италии.