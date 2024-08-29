Митрюшкин: молодость — главное оружие «Локо», у нас собралась дерзкая банда

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин поделился эмоциями после победы над «Химками» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Химками».

«Когда приходил в «Локомотив», понимал, что это большой клуб. Мне говорили до перехода: «Зачем туда? Почему?» — сейчас, думаю, таких вопросов не возникает. Уже всем понятно, что в «Локомотиве» собралась дерзкая банда, которая бьётся в каждом матче и выгрызает результат. Молодость — главное оружие «Локомотива». Мы боремся в каждом микроэпизоде — это отличает команду. Хватит ли этого запала на весь сезон? Надеюсь на это. Кубковые игры как раз и нужны для того, чтобы вся команда была в тонусе. На эти матчи, как правило, выходят игроки, которым надо доказывать, что они — часть команды и готовы выдерживать конкуренцию», — приводит слова Митрюшкина «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Локомотивом» и «Химками» состоялся накануне, 28 августа. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 4:0. На четвёртой минуте матча счёт открыл защитник «Локомотива» Егор Погостнов, забив после подачи с углового от Марио Митая. На 43-й минуте нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов удвоил преимущество хозяев. На 57-й минуте Сулейманов оформил дубль с передачи Сергея Пиняева. На 82-й минуте отличился нападающий «Локомотива» Дмитрий Радиковский. «Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице группы В. Команда набрала девять очков за три матча. «Химки» (3) находятся на третьей строчке.