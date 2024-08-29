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«Алкоголь лился ручьём». Дьяков вспомнил, как «Ростов» отмечал победу в Кубке России

«Алкоголь лился ручьём». Дьяков вспомнил, как «Ростов» отмечал победу в Кубке России
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Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков рассказал, как южный клуб отмечал победу в Кубке России сезона-2013/2014.

— Как отмечали?
— Вообще не отмечали, потому что у нас через два дня на третий был важный матч с «Локомотивом», который боролся за чемпионство. Тогда мы выиграли. Ольга Юрьевна — президент, клуб борется за чемпионство, мы выигрываем 2:0, а я забил со штрафного — эмоции просто переполняли!

После той игры у нас было фантастическое мероприятие в одном из клубов. Закрыли заведение для нас в Ростове. Отмечали всю ночь до самого утра. Помню, когда у нас был последний тур в Томске, опять же, после «Локомотива» через два дня на третий, на игру полетели из основы человек восемь, остальные — молодёжка. Сезон был тяжёлый, все устали, а также хорошенько отметили ту победу.

— Хорошо запомнили ту ночь?
— Было очень красиво и весело. Мы гуляли и пели песни всеми футболистами с тренерским штабом. Алкоголь лился ручьём. Это нормально, потому что был конец сезона, а также победа в Кубке России. Такое нельзя не отмечать, — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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