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Капленко: «Локомотив» хорошо смотрится, но вряд ли он обыграет «Зенит» и удержит лидерство

Капленко: «Локомотив» хорошо смотрится, но вряд ли он обыграет «Зенит» и удержит лидерство
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Полузащитник «Химок» Кирилл Капленко высказался о турнирных амбициях московского «Локомотива». По его мнению, железнодорожники хорошо смотрятся в игровом плане, но им всё равно будет тяжело обыграть «Зенит» и удержать лидерство в чемпионате страны.

— «Локомотив» сейчас очень хорошо смотрится и заслуженно идет на первом месте в РПЛ. Они по делу нас обыграли.

— Железнодорожники смотрелись лучше, чем «Зенит»?

— Наверное, раз они идут на первом месте.

— Они долго продержатся на первой строчке, как думаете?

— Если говорить объективно, в очном противостоянии с «Зенитом» они вряд ли обыграют питерцев. Все-таки «Зенит» настраивается на такие встречи на сто процентов. Думаю, команде Галактионова будет тяжело удержать лидерство. Но в любом случае железнодорожники — молодцы. По игре хорошо смотрятся, — приводит слова Капленко «Евро-Футбол.Ру».

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