Червиченко: порой импульсивное сопротивление «Химок» не значит, что это хорошая команда

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Локомотив» — «Химки». Вчера, 28 августа, железнодорожники одержали победу со счётом 4:0. В составе «Локомотива» забитыми мячами отметились Егор Погостнов, Тимур Сулейманов (дважды) и Дмитрий Радиковский.

«Локомотив» сейчас — одна из лучших команд, поэтому их победа логична. Порой импульсивное сопротивление «Химок» ещё не значит, что это хорошая команда. Да, у них есть опытные игроки, и за счёт опыта, когда они его могут использовать, кого-то обыгрывают. Но вместе с опытом нужно быстро бежать — тут возникают проблемы. «Локомотив» двигается хорошо и за счёт скорости в том числе имеет преимущество», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.