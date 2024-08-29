Андрей Червиченко: «Локомотив» — один из претендентов на чемпионство

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о турнирных амбициях московского «Локомотива» в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

«Локомотив» абсолютно заслуженно идёт на первом месте. Так бывает, когда у команды сбалансированный состав, хороший тренер. Необязательно побеждает тот, у кого дороже набор игроков. Тем более «Локомотив» и в том году показывал неплохую игру. Самое отрадное, что, потеряв двух ключевых игроков в лице Глушенкова и Миранчука, команда возглавляет таблицу. Они не ноют и не скулят. Радует, что, почти не усилившись «Локомотив» находится наверху. «Локомотив» — один из претендентов на чемпионство», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.