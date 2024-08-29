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«Факел» объявил об уходе Черова в «Черноморец»

«Факел» объявил об уходе Черова в «Черноморец»
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Защитник воронежского «Факела» Василий Черов перешёл в новороссийский «Черноморец». Об этом сообщила пресс-служба «Факела» в социальных сетях.

«Воронежский «Факел» и «Черноморец» из Новороссийска договорились о трансфере крайнего защитника Василия Черова.

Василий выступал за сине-белых с декабря 2020 года. За это время он провёл 111 официальных матчей, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и девятью результативными передачами.

Футбольный клуб «Факел» благодарит Василия Черова за большой вклад в развитие команды», — написано в заявлении клуба.

«Черноморец» занимает 14-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков за семь матчей. На первой строчке располагается тульский «Арсенал», который заработал 15 очков за аналогичное количество игр.

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