Круговой: скоро Россию вернут обратно. Надеюсь, ещё сыграю на международном уровне

Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о предстоящих товарищеским матчах сборной России с командами Вьетнама и Таиланда.

«Ни одного игрока сборных Таиланда и Вьетнама не знаю. Было ли лучше сыграть против сборной медиалиги? Что нашли, туда и поедем. Верю, что скоро нашу страну вернут обратно во все соревнования. Надеюсь даже сыграть ещё на международном классе. Верю ли я, что сыграю в Лиге чемпионов? Загадывать не буду, но будем стараться — может, у меня будут еще предложения из Европы», — приводит слова Кругового «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что в сентябре сборная России сыграет два товарищеских матча — с Вьетнамом и Таиландом. Матчи товарищеского турнира пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь». Игра России с Вьетнамом состоится 5 сентября, с Таиландом — 7 сентября. Оба матча начнутся в 16:00 по московскому времени. В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА.