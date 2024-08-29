«Извинись! Скажи, что был неправ». В руководстве «Динамо» обратились к Карасёву

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин призвал арбитра Сергея Карасёва извиниться за неназначенный пенальти в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Напомним, судья не поставил одиннадцатиметровый в ворота «Краснодара» после падения игрока «Динамо» Диего Лаксальта. В итоге встреча завершилась победой южного клуба со счётом 1:0.

«Я Сергея Карасева знаю лично давно, мы как-то летели в одном самолете. Ну, я знаю, человек профессиональный, мне казалось, что человек честный, порядочный. Но все видели, вся страна, что это чистый пенальти. Ну, извинись, тебе Сергей Степашин говорит, скажи, что ты был неправ.

А знаете, что удивительно, мы подали протест, и судейская коллегия не могла найти еще одного человека, чтобы проголосовать, что Карасев был неправ. Понимаю, что с судьями бороться бесполезно, хотя, почему бы и нет…", — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».