Радич: по футбольным качествам Глушенков может уехать в Европу

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове.

– Может ли Глушенков уехать в Европу?

– По футбольному может. Но вы и сами знаете ситуацию в мире. Европейский клуб может захотеть, может заплатить, но деньги проходят тяжело. И до событий на Украине это было нечасто, а сейчас тем более, — приводит слова Радича «РБ Спорт».

Напомним, ранее Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Футболисту вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки. На его счету семь голов в пяти играх нынешнего сезона. Глушенков пропустил матч со «Спартаком» из-за травмы. Встреча 6-го тура Российской Премьер-Лиги состоялась 24 августа. Она завершилась ничейным результатом (0:0).