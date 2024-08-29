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Олег Терёхин: Адиев поднял «Ахмат» в прошлом сезоне, но всё это забывается

Олег Терёхин: Адиев поднял «Ахмат» в прошлом сезоне, но всё это забывается
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Бывший футболист Олег Терёхин прокомментировал слова главного тренера «Ахмата» Магомеда Адиева, ранее сказавшего, что он близок к тому, чтобы покинуть грозненский клуб. После шести туров РПЛ «Ахмат» набрал четыре очка и занимает 16-е место.

«Руководителям «Ахмата» виднее, но раз сам Адиев так говорит… Дыма без огня не бывает. Может, действительно надо встряхнуть команду. Было бы пару побед — было бы полегче. Такие обидные голы пропускали, тренер в этом не виноват — это индивидуальные ошибки. Но за результат отвечает всё равно тренер.

Адиев поднял команду в прошлом сезоне, но всё это забывается. До матча с «Акроном» точно можно дать время. А там можно и победить. Разные варианты могут быть», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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