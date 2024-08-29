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«Наполи» объявил о переходе Ромелу Лукаку из «Челси»

«Наполи» объявил о переходе Ромелу Лукаку из «Челси»
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«Наполи» в своих социальных сетях объявил о переходе 31-летнего нападающего Ромелу Лукаку из «Челси». Контракт с футболистом рассчитан до 2027 года.

Фото: ФК «Наполи»

Ранее авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо сообщал, что неаполитанский клуб заплатит € 30+15 млн за трансфер бельгийского футболиста.

В минувшем сезоне форвард выступал в составе «Ромы» на правах аренды. Он принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

После двух туров итальянской Серии А неаполитанский клуб набрал три очка и на текущий момент занимает 11-е место.

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