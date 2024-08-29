«Урал» подписал контракт с игроком «Ленинградца» Морозовым

Екатеринбургский «Урал» объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником «Ленинградца» Никитой Морозовым. Об этом сообщает пресс-служба «Урала».

Футболист уже находится в Екатеринбурге. Играть он будет под 18-м номером. Никита Морозов ранее выступал за «Ижорец», «Алмаз-Антей». В феврале 2022 года он перешёл в молодёжную команду «Ленинградца». Футболист стал одним из лучших игроком ЮФЛ «Северо-Запад». По итогам сезона его признали лучшим игроком турнира.

Весной 2023 года полузащитник дебютировал за основную команду «Ленинградца» во Второй лиге, а в прошлом сезоне сыграл и в Первой лиге, отметившись голом в ворота «Химок». В нынешнем сезоне Морозов провёл три игры во Второй лиге и один матч в Кубке России. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 18-летнего хавбека составляет € 50 тыс.