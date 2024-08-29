Виталий Дьяков рассказал, что Курбан Бердыев запрещал футболистам

Бывший центральный защитник «Ростова» Виталий Дьяков рассказал, что экс-тренер жёлто-синих Курбан Бердыев запрещал футболистам.

«Бекиевич правда не любил мат. Причём неважно, было это на тренировке или в быту. Хотя в порыве эмоций у футболистов могло что-то вылететь. Даже когда вылетало, у Бекиевича была коронная фраза: «Следи за речью».

В быту это тоже пресекалось. Внаглую при нём никто не собирался материться. Но если он был за углом, кто-то его не увидел и мог выразиться, Бекиевич сразу делал замечание. Это нормально. Думаю, каждый из нас тогда действительно старался следить за своей речью», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Дьяков выступал в составе «Ростова» с 2012 по 2015 год. Бердыев занимал должность главного тренера команды с 2014 по 2016 год.

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