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Виталий Дьяков назвал главный клуб в своей карьере

Виталий Дьяков назвал главный клуб в своей карьере
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Бывший центральный защитник ряда российских футбольных команд Виталий Дьяков назвал главный клуб в своей карьере.

— «Ростов» — главный клуб в вашей карьере?
— Однозначно да. Я провёл 102 матча за «Ростов», выиграл там свой единственный трофей. Шикарные воспоминания не только о футболе, но и о жизни в целом. Я там женился, обзавёлся семьёй, свадьба у меня была в Ростове. И о клубе, и о городе у меня сумасшедшие воспоминания. Такой любви болельщиков, как там, я не испытывал больше нигде. Сумасшедшая ностальгия, — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Дьяков выступал в составе «Ростова» с 2012 по 2015 год. За этот период он принял участие в 102 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя ассистами.

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