Отец Мамардашвили: Алисон — сильный вратарь, поэтому Георгий ещё год поиграет в «Валенсии»

Давид Мамардашвили, являющийся отцом 23-летнего вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили, объяснил, почему его сын принял решение остаться в испанском клубе на правах аренды до конца нынешнего сезона после подписания контракта с «Ливерпулем».

«Мой сын каждый день растёт и прогрессирует. Я думаю, что через год, он уже будет другим вратарём, когда пойдёт в «Ливерпуль». Георгий сейчас хороший вратарь, но можно стать ещё лучше в ближайшие годы. Он может стать супервратарём. Алисон — очень сильный вратарь, все об этом знают. По этой причине мы решили на год остаться в «Валенсии», — приводит слова Давида Мамардашвили Metaratings.

Вратарь выступает за испанский клуб с зимы 2022 года. За этот период он провёл 102 матча во всех соревнованиях, 31 из которых отыграл «на ноль». В минувшем сезоне голкипер провёл 37 матчей во всех турнирах, 13 из которых отыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Контракт Мамардашвили с «Валенсией» был рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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