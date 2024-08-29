Экс-вратарь «Ростова» Радич: каждый год ждём интригу в РПЛ, но в итоге её нет

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич ответил на вопрос об интриге в чемпионате России.

– Сейчас в РПЛ на первом месте «Локомотив». Как вам кажется – это стечение обстоятельств?

– Прошло шесть туров. Так что это не стечение обстоятельств. Просто тренер и клуб провели хорошую работу. Но чемпионат длинный. Посмотрим, смогут ли они противостоять «Зениту». Мы каждый год ждём интригу, но «Зенит» всё равно выигрывает. Интрига вроде существует, но в итоге оказывается, что её нет, – приводит слова Радича «РБ Спорт».

После шести туров Российской Премьер-Лиги железнодорожники занимают первое место, набрав 15 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 14 баллов. Замыкает тройку лидеров чемпионата России «Краснодар» (12 очков).

Радич выступал в составе «Ростова» с 2010 по 2012 год. За этот период он принял участие в 16 матчах во всех турнирах.

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