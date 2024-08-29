Червиченко: Fan ID не то, что себя не оправдал, а нанёс вред российскому футболу

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Fan ID не оправдал свою цель. Ранее появилось предложение об отмене Fan ID.

«Абсолютно разумная идея из Госдумы. Думаю, надо всех мигрантов обелетить — от них гораздо больше опасности, чем от каких-то мифических угроз, которые могут быть на стадионе. Я многократно говорил, что Fan ID — это чистая глупость в том формате, в котором она существует.

То есть на 30-тысячном стадионе возможен теракт под открытым небом и очень страшно, причём он возможен только в рамках чемпионата России, а в Кубке России он невозможен. Нам не объяснили, почему так. Также не объяснили, почему на открытом стадионе он более опасен, чем, например, в хоккейных дворцах спорта, где закрытое помещение.

Видимо, тот, кто задумывал историю с Fan ID так глубоко не погружён в мысленные процессы. Просто выдал первое, что пришло в голову, а дальше мысленные перипетии закончились. Может быть, конченным идиотизмом это нельзя назвать. Но клубы стремились расширить армию болельщиков, а этим решением они сократили её в 3-5 раз. Fan ID не то, что себя не оправдал, а нанёс вред российскому футболу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.