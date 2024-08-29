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Червиченко: Fan ID не то, что себя не оправдал, а нанёс вред российскому футболу

Червиченко: Fan ID не то, что себя не оправдал, а нанёс вред российскому футболу
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Fan ID не оправдал свою цель. Ранее появилось предложение об отмене Fan ID.

«Абсолютно разумная идея из Госдумы. Думаю, надо всех мигрантов обелетить — от них гораздо больше опасности, чем от каких-то мифических угроз, которые могут быть на стадионе. Я многократно говорил, что Fan ID — это чистая глупость в том формате, в котором она существует.

То есть на 30-тысячном стадионе возможен теракт под открытым небом и очень страшно, причём он возможен только в рамках чемпионата России, а в Кубке России он невозможен. Нам не объяснили, почему так. Также не объяснили, почему на открытом стадионе он более опасен, чем, например, в хоккейных дворцах спорта, где закрытое помещение.

Видимо, тот, кто задумывал историю с Fan ID так глубоко не погружён в мысленные процессы. Просто выдал первое, что пришло в голову, а дальше мысленные перипетии закончились. Может быть, конченным идиотизмом это нельзя назвать. Но клубы стремились расширить армию болельщиков, а этим решением они сократили её в 3-5 раз. Fan ID не то, что себя не оправдал, а нанёс вред российскому футболу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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