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Глушенков не был включён в состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Глушенков не был включён в состав сборной России на матчи с Вьетнамом и Таиландом
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25-летний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков не был включён в окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

Ранее Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Футболисту вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки.

Нападающий перешёл в «Зенит» нынешним летом из «Локомотива». За этот период он принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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