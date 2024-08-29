Салах — о будущем: хочу насладиться последним годом контракта с «Ливерпулем»

32-летний крайний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах ответил на вопрос о своём будущем в английском клубе.

«Перед началом сезона я подумал: «У меня остался год по контракту, нужно просто наслаждаться и не думать о контракте».

Я не хочу думать о следующем сезоне и будущем. Я просто хочу насладиться последним годом [контракта], посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Египетский футболист выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года. За этот период он принял участие в 351 матче во всех турнирах, в которых он отметился 213 голами и 90 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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