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Валерий Карпин объяснил выбор футболистов, вызванных в сборную России на ближайшие матчи

Валерий Карпин объяснил выбор футболистов, вызванных в сборную России на ближайшие матчи
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин пояснил выбор футболистов, вошедших в окончательный состав команды на сентябрьский учебно-тренировочный сбор, который начнётся 1 сентября. В рамках этого сбора команда Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

«На матчи против Вьетнама и Таиланда отправятся 24 полевых игрока и три вратаря. Из-за повреждений мы не можем рассчитывать на Максима Глушенкова, Юрия Горшкова и Даниила Фомина. Желаем им скорейшего выздоровления и возвращения на поле. Учитывая то, что команде предстоит длительный перелёт, Матвей Сафонов и Далер Кузяев присоединятся к команде сразу в Ханое. Их не будет на тренировке в Москве, но это позволит им избежать двух ночей подряд в самолёте», — приводит слова Карпина пресс-служба сборной России.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнования.

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